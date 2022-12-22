ارتفاع صادرات مصر غير البترولية فى 10 أشهر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - حققت صادرات مصر غير البترولية، ارتفاعا خلال الفترة من يناير الماضى حتى أكتوبر الماضى، من العام الجارى بنسبة 12%، لتبلغ ما قيمته 30.4 مليار دولار، مقابل 27.1 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضى.





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