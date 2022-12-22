حلم تنزانيا أصبح حقيقة بأياد مصرية.. بدء ملء خزان سد جوليوس نيريرى

جدة - نرمين السيد - شارك سامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الخميس، فى الاحتفالية التى تنظمها دولة تنزانيا، بتشريف سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، بمناسبة بدء الملء الأول لخزان مياه مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، على نهر روفيجى، بتنزانيا.





وذلك على رأس وفد مصرى رفيع المستوى، يضم عدداً من المسؤولين الحكوميين، ومسؤولى التحالف المصرى لشركتى "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك" المُنفذ للمشروع، وذلك بحضور مسؤولى الشركة التنزانية لتوريد الكهرباء (تانيسكو TANESCO) - المالكة للمشروع، وكبار مسؤولى الحكومة التنزانية، يتقدمهم جانيورى ماكامبا، وزير الطاقة التنزانى، والدكتورة ستيرجومينا لورانس تاكس، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون مع شرق إفريقيا، ولفيف من المسؤولين فى الحكومة التنزانية، والإدارات المحلية، وممثلين لطوائف وجموع الشعب التنزانى.

وأكد عدد من مسؤولى الوفد الحكومى المصرى، أن الحكومة المصرية، تشارك الدولة التنزانية قيادة وحكومة وشعباً، فى احتفالها بهذا الحدث الهام جداً لأشقائنا فى جمهورية تنزانيا المتحدة، لما يمثله مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، على نهر روفيجى، من أهمية كبيرة جداً للشعب التنزانى، وذلك فى إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتنفيذ هذا المشروع الضخم، الذى يجسد العلاقات المتميزة بين البلدين، ونظراً للدور المنتظر للسد والمحطة فى توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لجمهورية تنزانيا، والسيطرة على فيضان نهر روفيجى، والحفاظ على البيئة، كما أن تنفيذ التحالف المصرى لشركتى "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك" لمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، يجسد قدرة وإمكانات الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات الكبرى، وخاصة لأشقائنا فى قارة أفريقيا.

وأوضح مسؤولو التحالف المصرى المُنفذ للمشروع، متمثلا فى المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدى، الرئيس التنفيذى لشركة السويدى إلكتريك، أن سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، فى أول زيارة لها لموقع مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، أعطت إشارة إغلاق نفق تحويل مجرى نهر روفيچى، إيذاناً بإعادة مياه النهر إلى مجراها الطبيعى، من خلال البوابات السفلية فى السد الرئيسى للمشروع، بعد احتجاز فائض التدفقات المائية السنوية للنهر، والبالغة حوالى 27.9 مليار م3 خلف السد، مكونة خزاناً مستحدثاً بسعة قصوى تصل إلى 34 مليار م3، على مساحة تصل إلى 158 ألف كم2 غير شاملة العديد من المنابع والروافد.

كما أكدوا أن دلتا نهر روفيچى، تودع اعتباراً من اليوم، الفيضانات التى تسببت فى وفاة وفقد الآلاف أغلبهم من الأطفال فى تنزانيا فى السنوات الماضية، كما تودع المستنقعات الموسمية التى تعد السبب الرئيسى لانتشار أمراض خطيرة مثل الملاريا، ومن اليوم تتحقق استدامة التصرفات المائية اللازمة للزراعة، وأنشطة الصيد النهرى أسفل السد، كما تودع غابة سيلوس الجفاف الذى يحدث كل عام ويتسبب فى نفوق عدد كبير من الحيوانات والكائنات النادرة التى تعيش فيها.

كما أكد مسؤولو التحالف المصرى المُنفذ للمشروع، تقدم أعمال المشروع - بمشاركة حوالى 12 ألف عامل "أغلبهم من التنزانيين"، على الرغم من العديد من المعوقات الطبيعية، مستهدفين اكتمال تركيب واختبار وحدات التوليد الكهرومائية الرأسية الـ9 تباعاً اعتباراً من العام القادم، وضخ إنتاجها على جهد 400 كيلوفولت على الشبكة القومية التنزانية، ليضاعف قدراتها بما يساهم فى إيصال الكهرباء لملايين الأسر التنزانية، ويحقق نهضة صناعية تعبر بالاقتصاد التنزانى نحو آفاق التنمية المستدامة.

وأشار مسؤولو التحالف المصرى، إلى أنه تم الانتهاء بنجاح فى السادس من أكتوبر الماضى، من الأعمال الإنشائية لجسم السد الرئيسى الذى يرتفع 190 متراً فوق سطح البحر، على قاعدة مساحتها حوالى 20 ألف م2، وبطول يصل إلى 1033 متراً عند القمة، ثم بدأنا بعد ذلك فى تحضيرات بدء احتجاز مياه نهر روفيچى خلف السد، بما فيها إنهاء تركيبات واختبارات البوابات العملاقة على مداخل نفق تحويل مجرى النهر، والأنفاق الثلاثة لتوصيل المياه لتوربينات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى تركيب بوابات تصريف المياه السفلى والوسطى فى جسم السد، والتى تتحكم فى توفير الحد الأدنى من التصرفات المائية للحفاظ على البيئة النهرية أسفل السد، وفى الأسبوع السابق للاحتفال قام التحالف بتفجير وإزالة السدود المؤقتة قبل وبعد السد الرئيسى، وذلك بالتوازى مع أعمال تركيب التوربينات الـ9 العملاقة المسؤولة عن إنتاج ما لا يقل عن 6.3 مليار كيلووات/ساعة سنوياً من الطاقة الكهربائية منخفضة التكلفة.