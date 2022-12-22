محافظ قنا ينعى الأنبا كيرلس: له مواقف حكيمة ينحاز فيها للوطن

جدة - نرمين السيد - كما قدم خالص التعازى لأسرة الفقيد ولمجمع كهنة إيبارشية نجع حمادى وتوابعها ولجميع شعب الكنيسة الإرثوذكسية ولقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، داعياً المولى عز وجل أن يلهم أهله الصبر الجميل وأن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وقيادة، مؤكدًا أن الفقيد الراحل لعب دورا هامًا فى النهوض بالكنيسة الإرثوذكسية بنجع حمادى وفى المشاركة المجتمعية، وكان دمث الخلق وله مواقف حكيمة ينحاز فيها للوطن، لافتًا إلى أننا جميعا شركاء فى الوطن تجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة والتى تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة إلى بعضنا البعض نتشارك سويا الافراح والأحزان كنسيج واحد.

كانت الكنيسة القبطية الارثوذكسية بنجع حمادى أعلنت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وفاة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى وبهجورة وفرشوط وأبوتشت والوقف، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 74 عامًا.

يعد الأنبا كيرلس أحد أقدم وأكبر أساقفة الصعيد، والذى ولد فى 24 سبتمبر من عام 1948 بمحافظة أسيوط تم تجليسه على كرسى الإيبارشية منذ 41 عامًا، ترهبن فى 17 أكتوبر عام 1975، وعين أسقفًا فى 29 مايو 1977 على مطرانية نجع حمادى وأبو تشت وفرشوط وبهجورة وتوابعها، ورسم بيد قداسة البابا شنودة الثالث، وهو حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة أسيوط، خدم فى مدينة أبو تيج، وعين ناظرًا لدير الأنبا بولا بالصحراء الشرقية، وكان قد أصدر قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بابويًا بشأن إيبارشية نجع حمادى.