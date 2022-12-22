الوزراء: 300 مليار جنيه إجمالى تكلفة مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز خلال صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن المبادرة حققت عدالة اجتماعية فى محافظات المرحلة الأولى ولم تشهدها القرى منذ عقود طويلة، وذلك فى قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والاتصالات والشباب والرياضة. وأشار إلى إجمالى تكلفة المشروعات المنفذة منذ بداية المبادرة فى عدد 1470 قرية من محافظات المرحلة الأولى بلغت 300 مليار جنيه. تجدر الإشارة إلى أن التكلفة الإجمالية للمبادرة ستتخطى تريليون جنيه لخدمة حوالى 56 مليون مواطن وتوفير الخدمات المختلفة لهم مثلما يحصل عليها سكان المدن.

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