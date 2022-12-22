وزيرة الهجرة: حريصون على دعم مشروعات المصريين بالخارج لربطهم بالوطن

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، سها جندى، الحرص على دعم مشروعات المصريين بالخارج؛ لربطهم بالوطن وتوفير فرص العمل، بجانب التنسيق لتهيئة الفرص لاستثمارات المصريين بالخارج والاستجابة لمقترحاتهم الفاعلة، والتى تتماشى مع سياسة الدولة المصرية.





جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة، للرئيس التنفيذى للشركة المصرية السويدية للمشروعات SMS" سامح سامى، والوفد المرافق، وهى شركة معنية بتدوير المخلفات وإنتاج الطاقة والأعمال الإنشائية؛ لعرض ملامح مشروع تنفذه الشركة المساهمة المصرية لإنشاء مصانع متخصصة فى إعادة تدوير المخلفات على مساحة تبلغ نحو 370 فدانا، بمدافن الوفاء والأمل، بالتعاون مع مؤسسات الدولة وعدد من الشركاء الدوليين.

ورحبت الوزيرة، خلال اللقاء -بحسب بيان لوزارة الهجرة، اليوم الخميس- بجميع الجهود التى تتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وإنتاج الطاقة النظيفة، اتساقا مع تنظيم مصر لقمة المناخ cop27 والتى استضافتها مدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضى، مؤكدة توفير كل سبل الدعم لإسهامات المصريين بالخارج وإتاحة فرص الاستثمار لهم داخل الوطن، بعرض الفرص المطروحة من مختلف الجهات وتذليل أى عقبات قد تواجههم، وربطهم بالجهات التنفيذية فى إطار دور الوزارة للتواصل مع المستثمرين المصريين بالخارج.

وقال الوزيرة إننا حريصين على تنسيق الجهود مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية؛ لتذليل أى عقبات تواجه استثمارات المصريين بالخارج داخل مصر" مشيرة إلى الحرص على نقل الخبرات الكبيرة للمصريين بالخارج إلى مصر، ضمن توصيات مؤتمرات "مصر تستطيع" بدعم توطين الصناعة فى مصر، ضمن خطط القيادة السياسية فى الجمهورية الجديدة لتعظيم نقل المعرفة ومساندة المنتج المحلى، للحد من الاستيراد، مع ما يشهده العالم من تحديات.

وأشادت بنجاح المصريين بالخارج، وحرصهم على نقل جزء من مشروعاتهم لوطنهم الأم للاستفادة من فرص التنمية التى تشهدها الدولة، منوهة بأن مشروع تدوير المخلفات من أهم المشروعات القومية التى تلبى احتياجا ملحا فى منطقة متميزة تضمن تحقيق عوائد مالية ذات ربحية مرتفعة وتلبى شروط السلامة البيئية وفقا للمعايير العالمية.

وتناولت سها جندى، تفاصيل إطلاق الشركة المساهمة المصرية للمصريين بالخارج؛ تلبية لطلباتهم، حيث اقترحت أن يتم تخصيص أسهم للمستثمرين المصريين بالخارج الراغبين فى الاستثمار فى الشركة، ضمن خطط إطلاق شركة للمصريين بالخارج وصندوق الاستثمار، وهو ما رحب به الرئيس التنفيذى للشركة، مؤكدا أنه على أتم الاستعداد لبحث تفاصيل وأطر التعاون مع الوزارة، موجها الشكر على دعم وزارة الهجرة للخبراء المصريين بالخارج فى مختلف المجالات.