محافظ كفر الشيخ يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس

جدة - نرمين السيد - وتعرضت مدن ومراكز كفر الشيخ، صباح اليوم الخميس، لهطول أمطار غزيرة مصحوبة بموجة صقيع، دون تأثير على حركة السير فى جميع أنحاء المحافظة.

وشهدت المدن الساحلية شمالى المحافظة نشاطا للرياح، مع هطول الأمطار، فيما شهد الطريق الدولى الساحلى بمركز البرلس انتظاما فى الحركة المرورية وسط متابعة من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.

وكلف المحافظ بشفط المياه من الشوارع، خاصة حول المدارس؛ لتمهيد الشوارع للسير للمواطنين، موجها باستمرار انعقاد غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة حالة الطقس السيئة، والتعامل الفورى مع أى أمطار ورفعها فورا.