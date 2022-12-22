«الوزراء» يصدر عددا جديدا من مجلة «بوصلة السياسات»

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددا جديدا من مجلة "بوصلة السياسات" وهى إصدارة غير دورية تهدف لمتابعة تطورات السياسات العامة حول العالم، لكشف الاتجاهات الحديثة بها ونقل أفضل الممارسات فى تطبيقها؛ تمهيدا لتبنيها فى الدولة المصرية، حيث ناقش هذا العدد "المناطق الحرة للتجارة الإلكترونية".





وأشار العدد إلى أن المناطق الحرة جزء من نظام التجارة العالمى، لذا فإنها تتأثر بصورة مباشرة بأى تغييرات وتطورات تحدث بالتجارة العالمية، وتعد التجارة الإلكترونية من أهم تلك التطورات التى حدثت خلال العقود الماضية، والتى تواكب نموها مع تطور قطاع الاتصالات، وانتشار استخدام الإنترنت، والذى ساهم مؤخرا فى زيادة أهمية التجارة الإلكترونية ونموها بصورة ملحوظة، حيث ارتفع حجم التجارة الإلكترونية من حوالى 3.4 تريليون دولار خلال عام 2019 إلى 4.9 تريليون فى 2021، ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية إلى حوالى 7.4 تريليون دولار بحلول 2025.

ولفت إلى أنه فى أعقاب التطورات التى شهدتها التجارة الإلكترونية العالمية ظهر شكل جديد من المناطق الحرة يعرف باسم "المناطق الحرة للتجارة الإلكترونية"، وتتمتع بنفس المزايا التى تتمتع بها مناطق التجارة الحرة إلا أن الاختلاف بينهما يتمثل فى نوع النشاط الاقتصادى التى تقوم به تلك المناطق.

وتقدم المناطق الحرة للتجارة الإلكترونية منظومة متكاملة من الخدمات للشركات العاملة فى قطاع التجارة الإلكترونية، وتتيح للمصنعين الدوليين والإقليميين تخزين السلع والمنتجات فى مستودعات حديثة ومجهزة وفق أحدث التقنيات، وتعد ماليزيا أولى دول العالم فى تأسيس منطقة حرة للتجارة الإلكترونية عالميا، التى كان لها أثرا اقتصاديا ملموسا على اقتصادها، أما الإمارات العربية المتحدة فهى أولى الدول العربية فى تأسيس هذا النوع من المناطق.

كما ناقش عدد مجلة "بوصلة السياسات" متطلبات إنشاء منطقة حرة للتجارة الإلكترونية، التى تتعدد ما بين "تشريعية ولوجستية وهندسية وتأهيل للبنى التحتية التكنولوجية واللوجستية"، وتتمثل أبرز المتطلبات اللوجستية والهندسية فى تخصيص أرض ذات موقع استراتيجى لتأسيس المنطقة الحرة للتجارة الإلكترونية؛ لتسهيل شحن البضائع وتقليل التكلفة، وتوفير مستودعات ومخازن مجهزة بأحدث التقنيات ووحدة تخليص جمركى مبسط داخل المنطقة الحرة، ووجود مجمع أعمال للشركات داخل المنطقة ليكون مقرا لشركات التجارة الإلكترونية، فيما تتمثل متطلبات البنية التحتية التكنولوجية فى تأهيل تلك البنية داخل المنطقة لإنشاء مركز خدمات الأقمار الصناعية لتسهيل حصول الشركات على المعلومات والاستفادة من خبرات الشركات الدولية، وتدشين منصة إلكترونية خاصة بالمنطقة تقدم من خلالها الخدمات الحكومية مثل التخليص الجمركى وإصدار التصاريح.

واستعرض العدد مدى جاهزية مصر لإطلاق منطقة حرة للتجارة الإلكترونية، وأشار إلى ارتفاع إيرادات القطاع بمعدلات كبيرة بلغت 30% فى عامى 2018 و2019 إلى أن وصلت إلى 70% فى 2020 وأكثر من 40% فى 2021، ومن المتوقع أن يشهد سوق التجارة الإلكترونية فى مصر نموا ملحوظا تزامنا مع إطلاق أول تداول للبورصة المصرية للسلع.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الدولية لديها نظرة إيجابية لسوق التجارة الإلكترونية فى مصر، حيث تتوقع مؤسسة (فيتش سوليوشنز) أن ترتفع مبيعات التجارة الإلكترونية فى مصر على المدى المتوسط بمعدل نمو سنوى مركب قدره "10.8%" خلال الفترة (2021- 2025) لتصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكى بحلول 2025، ارتفاعا من 1 مليار دولار فى 2021.

ونوه عدد مجلة "بوصلة السياسات" بجهود ومبادرات الدولة للنهوض بقطاع التجارة الإلكترونية، حيث أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى 2017 الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بالإضافة إلى تشكيل لجنتين فنية وتشريعية لإنشاء منصة تجارة إلكترونية فى مصر على غرار المنصات العالمية المشابهة.