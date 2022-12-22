صحيفة إماراتية: عقد مؤتمر بغداد فى مصر العام المقبل خطوة مهمة

وأضافت الصحيفة -تحت عنوان "أهمية اللقاءات العربية"- أن الدول المشاركة فى مؤتمر "بغداد-2" الذى عقد فى الأردن أجمعت على أهمية دعم العراق، وحل الخلافات فى الإقليم من خلال الحوار، والإلحاح على بناء شراكات سياسية واقتصادية وتنموية وأمنية موسعة، كى تكون فى خدمة المواطن العربى، وتحقيقا لهدف التكامل العربى مؤكدة أهمية اللقاءات العربية.
وشددت على أن الدور العراقى مهم عربيا وإقليميا لأنه يشكل بوابة العرب باتجاه الشرق، وهو أيضا يمثل المصد الشرقى للأمة العربية فى مواجهة كل ما يهدد أمنها، لذلك كان الموقف العربى واضحا خلال المؤتمر فى التأكيد على هذا الدور، "لأن استقرار العراق وأمنه هو استقرار للمنطقة برمتها وتعزيز لأمنها".
وأشارت الخليج، فى افتتاحيتها، إلى أن العراق يمر بمرحلة مهمة من التحول فى تاريخه، من خلال الخطوات التى يتخذها على صعيد استعادة التوازن فى علاقاته العربية والدولية، والعودة إلى حاضنته العربية، وترسيخ أسس السلم الأهلى ودولة الدستور والقانون وتعزيز الحوكمة وبناء المؤسسات القادرة على حماية مقدرات البلاد وتحقيق تطلعات الشعب العراقى فى الأمن والتنمية، وهو ما لقى ترحيبا من كل الدول التى شاركت فى المؤتمر، وأجمعت على أهمية دعم العراق وحل الخلافات فى الإقليم من خلال الحوار، والإلحاح على بناء شراكات سياسية واقتصادية وتنموية وأمنية موسعة، كى تكون فى خدمة المواطن العربى، وتحقيقا لهدف التكامل العربى.
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