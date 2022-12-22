160 كم فى الساعة.. النقل تعلن موعد تشغيل أولى رحلات قطارات تالجو (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، بدء تشغيل أول قطارات تالجو الفاخرة بجمهور الركاب يوم السبت القادم الموافق 24/12/2022 الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة رمسيس بالقاهرة إلى محطتى سيدى جابر ومصر بالإسكندرية.





وأوضح بيان صحفى، أن ذلك بعد الانتهاء من التشغيل التجريبى للقطار بدون ركاب كما سيكون موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميا بدءا من يوم الأحد الموافق 25/12/2022 الساعة 5.55 صباحا من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6.05 صباحاً من محطة سيدى جابر بالإسكندرية متجها إلى محطة مصر برمسيس ومن الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة مصر برمسيس متجهاً إلى محطة سيدى جابر ومصر بالإسكندرية، حيث سيتم تثبيت هذين الموعدين فى جداول التشغيل يوميا ومع توالى وصول باقى القطارات المتعاقد عليها سيتم تشغيلها على خط القاهرة - أسوان إلى جانب خط القاهرة / الإسكندرية.

وأشار بيان الوزارة إلى أن تشغيل هذا القطار الفاخر يشكل نقلة نوعية هائلة فى تاريخ قطارات سكك حديد مصر، حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الأوربية وستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التى تصل إلى 160 كم / ساعة بالإضافة إلى وجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب فى السرعات العالية وكراسى مخصصة لذوى الهمم وكذلك وجود شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الأولى ومركزية بعربات الدرجة الثانية وكذا نظام WIFI و نظام انذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وأخرى مخصصة لذوى الهمم وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب وبوفيه متميز يقدم أعلى المستويات لجمهور الركاب.

جدير بالذكر أن وزارة النقل كانت قد أبرمت عقداً مع شركة تالجو الإسبانية لتوريد عدد 7 قطارات مكيفة جديدة ( 6 قطارات + قطار هدية للشعب المصرى ) بإجمالى 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار، وأن هذا التعاقد يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار تنفيذ خطة تطوير وتحديث جميع عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها أسطول الوحدات المتحركة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.