وزير الزراعة يبحث مع وفد «معلومات الوزراء» التعاون فى تدقيق وإدارة البيانات

جدة - نرمين السيد - استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وفدا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، برئاسة مجلس الوزراء، برئاسة اللواء عصام خضر، مستشار رئيس المركز والمشرف على قطاع موارد البيانات، لبحث التعاون المشترك بين الوزارة والمركز، من خلال صندوق الخدمات الاحترافية.





وشدد وزير الزراعة، على أهمية توافر البيانات المدققة لدعم اتخاذ القرار، فضلا عن التأمين والرقابة على تداول البيانات والمعلومات من خلال القنوات الرسمية، مشيدا بجهود مركز المعلومات بمجلس الوزراء والإشادات الدولية التى حصل عليها المركز.

وشدد القصير على أهمية العمل على إعداد منظومة للربط وتداول المعلومات بين الوزارة وجميع المديريات الزراعية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، لإعداد دراسات إحصائية وتقارير دورية مدققة تساعد على سرعة اتخاذ القرار، لافتا إلى أن الوزارة أعدت قواعد بيانات لعدد من المجالات يمكن البدء بها واعتبارها اللبنة الأولى لبناء منظومة متكاملة لقواعد البيانات.

ونوه وزير الزراعة بأهمية أن يشمل التعاون المشترك، متابعة الأسواق وتوفير تقارير بشأن المتغيرات والانحرافات التى قد تظهر، وأسبابها، مع ربط منظومة متابعة أسعار الأسواق على مستوى المحافظات بالتطبيقات الخاصة بوزارة الزراعة، إضافة إلى تفعيل اللوحات المعلوماتية لبيان حركة المنتجات والمحاصيل الزراعية وحصر التعديات على الأراضى وتطوير منظومة الإرشاد الزراعى الإليكترونى واستخدام الوسائل الرقمية الخاصة بالوزارة، التى تستهدف خدمة وتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الحديثة، كتطبيق العيادة الزراعية ومساعد الفلاح الذكى.

ولفت القصير إلى أهمية العمل المشترك على تصميم وتنفيذ برامج تدريبة من خلال ورش عمل للعاملين بمديريات الزراعة والطب البيطرى بالمحافظات، مع صندوق الخدمات الاحترافية، لتفعيل المنظومة فى أسرع وقت ممكن لضمان تحقيق أعلى نسبة تدقيق للبيانات المستخدمة.

وخلال الاجتماع نقل عصام خضر، مستشار رئيس المركز والمشرف على قطاع موارد البيانات، تحيات رئيس المركز، كما أثنى على جهود الوزارة فى تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، مشيدا بالجهود المبذولة فى الفترة الأخيرة لدعم وتنمية القطاع الزراعى.

كما أعرب عن ترحيبه بالعمل المشترك فى مجالات التعاون المقترحة والمتضمنة لوحات البيانات المعلوماتية ونظم إدارة المعرفة والتطبيقات المتاحة، وأنظمة العرض الاحترافى للبيانات والصور، كما جرى الاتفاق على آلية التعاون والتنسيق المستقبلى والبدء فى تشكيل فرق عمل من الجانبين لتعظيم الجهود فى مجالات التحول الرقمى لقطاع الزراعة.