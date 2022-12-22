أمطار متوسطة تضرب الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء

ووجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، بحسب بيان، اليوم، برفع درجة الاستعداد ورفع حالة الطوارئ على مدى 24 ساعة؛ لتلقى أى بلاغات بوجود تجمعات لمياه الأمطار وكسحها، وتسهيل الحركة حرصا على سلامة المواطنين.
واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحى جميع الاستعدادات لتصريف المياه وكسحها، وتطهير "الشنايش"؛ لمنع تراكم المياه.
وفى السياق، قال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية أحمد بريقع -فى تصريح، اليوم- إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات، استمرت بشكل عادى رغم هطول الأمطار.
من جهته وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية نهاد شاهين إداراتى الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقى أى إشارات استغاثة من السفن والبواخر مع سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية.
يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا إلى نوة "الفيضة الصغيرة" الممطرة، والتى تستمر لمدة 5 أيام تصاحبها رياح شمالية غربية.
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