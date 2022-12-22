حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 ديسمبر 2022 09:29 صباحاً - - الدكتور سويلم : اللجنه تعمل على إتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت بعد إستيفاء كافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية

- مراعاة كافة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية ، بالتزامن مع ما تنشده الدولة من تحقيق التنمية المستدامة ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب

- قبول عدد (٢٨) طلب بمحافظات البحر الأحمر والاسكندرية والسويس وجنوب سيناء ومطروح والبحيرة وبورسعيد

- التوجيه بسرعة نهو المعايير الخاصة بالتهذيب والتكسير بالبحر الاحمر والمناطق الشاطئية الصخرية بالبحر المتوسط

- الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية ، من أهمها تمديد كابلات بحرية لشركات إتصالات ، وخط زيت بحرى وجسر مؤقت وتطوير محطة معالجة صرف صناعى لشركات بترول ، وعدد (٢) محطة لتحلية مياه البحر بمحافظة جنوب سيناء

تم عقد إجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة السيد الاستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، وبحضور السيدة الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، والسيد اللواء/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، والسيد المهندس/ أحمد عبد القادر رئيس هيئة حماية الشواطئ والسادة ممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (البحر الأحمر والسويس ومطروح والبحيرة وبورسعيد).

وصرح الدكتور سويلم أنه وفي ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق التنمية المستدامة ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية .. فإن اللجنه العليا لتراخيص الشواطئ تعمل على إتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت ، بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية.

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على كافة التراخيص على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.

وقد تم خلال إجتماع اللجنة مناقشة عدد (٢٨) طلب بمحافظات البحر الأحمر (٥) والاسكندرية (٢) والسويس (٣) وجنوب سيناء (٦) ومطروح (٩) والبحيرة (١) وبورسعيد (٢) ، حيث تم قبول جميع الطلبات التى تم عرضها خلال الجلسة ، مع وضع عدد من الملاحظات المطلوب استيفاؤها لعدد من الطلبات.

كما تم خلال الاجتماع التوجيه بقيام اللجنة الخاصة بأعمال التهذيب والتكسير داخل حرم الشاطئ بنهو المعايير الخاصة بالتهذيب بالبحر الاحمر والمناطق الشاطئية الصخرية بالبحر المتوسط في أسرع وقت.

وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية ، ومن أهمها تمديد كابل بحرى برأس غارب بالبحر الاحمر لصالح أحد شركات الإتصالات ، وتمديد كابل بحرى بمحافظة بورسعيد لصالح أحد شركات الاتصالات ، وإنشاء خط زيت بحرى وبناء جسر مؤقت لأحد شركات البترول بمحافظة جنوب سيناء ، وتطوير محطة معالجة الصرف الصناعى لأحد شركات البترول بمحافظة السويس ، وعدد (٢) محطة لتحلية مياه البحر بمحافظة جنوب سيناء.