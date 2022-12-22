البابا تواضروس الثانى ينعى الأنبا كيرلس: خدم أبناءه بروح الأبوة المحبة

جدة - نرمين السيد - نعى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى وتوابعها، الذى رحل عن عالمنا اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 74 عاما.





وقال بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: "البابا تواضروس الثانى والمجمع المقدس يودعون على رجاء القيامة مثلث الرحمات الحبر الجليل نيافة الأنبا كيرلس أسقف إيبارشية نجع حمادى وتوابعها"، الذى رقد فى الرب اليوم عن عمر بلغ 74 سنة، بعد حياة رهبانية استمرت ما يزيد على سنة، رعى خلالها إيبارشية نجع حمادى لمدة 45 سنة". وأضاف البيان، أن الأنبا كيرلس خدم أبناءه بروح الأبوة المحبة، وتحمل كثيرا من التجارب التى زكته، وتعامل معها بأمانة وحكمة، فأحبه أبناء إيبارشيته، وكل من عرفوه أو تعاملوا معه، مؤكدا أن الأنبا تحمل أثقال المرض لفترة طويلة بلا تذمر، بل بشكر وإيمان، متقدما بالعزاء لمجمع كهنة إيبارشية نجع حمادى وشمامستها ولكافة الخدام والخادمات ولشعبها المبارك. وأعلنت مطرانية نجع حمادى وتوابعها فى وقت سابق اليوم وفاة أسقفها الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى وبهجورة وفرشوط وأبو تشت والوقف ورئيس دير الأنبا بضابا بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 74 عاما.

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