أخبار مصرية

أمطار خلال ساعات.. بيان مهم من الأرصاد

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أحمد عبد الرؤوف 2022-12-22 08:30 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وصحراء مطروح يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، أخر صور الأقمار الصناعية.

وقالت الهيئة فى بيان عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن السحب العليا والمتوسطة تظهر على مناطق من شمال الصعيد ومصر الوسطى، ودرجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 15 درجة مئوية.

صور الأقمار الصناعية

وتوقعت الهيئة، اليوم سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد إلى المناطق الداخلية مع تقدم ساعات النهار وتكون أقل حدة.

ولفتت أيضا إلى أنه متوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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