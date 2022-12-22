أمطار خلال ساعات.. بيان مهم من الأرصاد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وصحراء مطروح يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، أخر صور الأقمار الصناعية.





وقالت الهيئة فى بيان عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن السحب العليا والمتوسطة تظهر على مناطق من شمال الصعيد ومصر الوسطى، ودرجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 15 درجة مئوية.

وتوقعت الهيئة، اليوم سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد إلى المناطق الداخلية مع تقدم ساعات النهار وتكون أقل حدة.

ولفتت أيضا إلى أنه متوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.