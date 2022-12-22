أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022

جدة - نرمين السيد - دار السلام

يشارك وزير الخارجية سامح شكرى فى احتفال تدشين ملء بحيرة سد "جوليوس نيريرى"؛ فى حضور عدد كبير من المسؤولين وممثلى التحالف المُنفذ للمشروع ورموز المجتمع التنزانى، ووسائل الإعلام والمواطنين، حيث سيتم غلق بوابة نفق التحويل للإعلان عن بدء ملء المياه فى السد.

الإسماعيلية

تعقد هيئة قناة السويس، مؤتمرا صحفيا بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بمبنى المارينا الجديدة التابع لهيئة قناة السويس بمدينه الإسماعيلية، لإلقاء الضوء على حصاد عام 2022، وأبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة والإجابة عن كافة التساؤلات المتعلقة بمشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس.

القاهرة

تُطلق وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف ثامن محطات مشروع القوافل التعليمية والتنويرية لطلاب الشهادة العامة بالمرحلتين الثانوية والإعدادية للعام العاشر على التوالي، تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل"، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية "وحدة تصدوا معنا" في 16 محافظة.

بيروت

يفتتح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، "منتدى الاقتصاد العربي" في دورته الـ28 التي تنعقد في بالعاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان: "لبنان: الطريق إلى النفط" بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام المساعد السفير حسام زكى.

القاهرة

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب بالقاهرة، حفلا فنيا تحت عنوان "اللمة الحلوة 6" لعرض مجموعة من المواهب الشابة، فى تمام الساعة السادسة مساءً، بحضور عدد من الفنانين والكتاب والمثقفين والجمهور العام.

القاهرة

يستضيف أتيليه العرب للثقافة والفنون في جاليري ضي، برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، ندوة الكاتب والروائي الصومالى حسن قرنى عن سبل دعم قوة مصر الناعمة فى شرق إفريقيا فى تمام السادسة مساءً.

القاهرة

تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع سفارة المملكة المغربية ندوة تفاعلية وعروضا موسيقية تحت شعار "مغرب- مشرق" للموسيقار المغربي نعمان لحلو، ومجموعة من الأكاديميين والعازفين المرافقين له، وذلك من الواحدة إلى الثالثة مساءً، بمسرح ملك جبر، بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.