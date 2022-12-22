الخشت: درجات علمية مزدوجة ومشتركة بين جامعتى القاهرة وهيروشيما

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور شينچى كانيكو نائب رئيس جامعة هيروشيما اليابانية للتعاون الدولى، والوفد المرافق له، لتعزيز أوجه التعاون بين الجامعتين.





وذلك فى إطار حرص الجامعة على تعميق دورها الدولى وشراكاتها مع الجامعات المرموقة، وذلك بحضور الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، والدكتور عماد الشربينى وكيل كلية الهندسة لشؤون التعليم والطلاب. وتناول اللقاء، التعاون المشترك بين جامعتى القاهرة وهيروشيما فى مجالات البحث العلمى والدرجات العلمية المزدوجة والمشتركة فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا خاصة بكليتى الهندسة والزراعة، وذلك فى إطار البرنامج التنفيذى لمذكرة التفاهم لتعزيز التعاون فى كافة المجالات الأكاديمية والبحث العلمى والتدريب. وتطرق اللقاء، إلى تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال التبادل الطلابى والسماح للطلاب بدراسة فصل دراسى أو عام جامعى كامل فى جامعة هيروشيما بالتنسيق مع جامعة القاهرة والحصول على شهادة مشتركة بين الجامعتين، بالإضافة إلى الاستعانة بأساتذة جامعة هيروشيما للعمل كمحكمين خارجيين لرسائل الماجستير ومشرفين على الرسائل المميزة.

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