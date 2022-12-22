أخبار الشأن المحلى تتصدر اهتمامات وعناوين صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "الرئيس يستقبل وزير الدفاع"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استقبل أمس الأربعاء، الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

وتحت عنوان "مدبولى: بدء عمل منافذ بيع السلع المُخفضة يناير المقبل"، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد البدء فى عمل منافذ بيع السلع بأسعار منخفضة، ومعارض «أهلا رمضان» فى مختلف المحافظات، اعتباراً من يناير المقبل، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده مدبولى، أمس، لمتابعة موقف تفعيل المنافذ والشوادر التى توفر السلع بأسعار مُخفضة بالمحافظات، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وأكد مدبولى على ضرورة التنسيق مع المحافظات؛ لتوفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ، على أن يتم مراعاة الانتشار الجغرافى فى مختلف مناطق كل محافظة، لاسيما المناطق النائية والأكثر احتياجا.

كما شدد على تقديم كل الدعم الممكن للأجهزة المحلية فى جهودها لزيادة عدد الشوادر هذا العام، بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية التى تعمل على إقامة منافذ ثابتة ومتحركة، مثل وزارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

من جهة أخرى، أكد الدكتور على المصيلحى توافر مخزون آمن من جميع السلع الأساسية، مُضيفا أنه سيجرى العمل على زيادة المخزون الفترة القادمة، من خلال تسريع الإفراج عن السلع الأساسية والإستراتيجية الموجودة بالموانى.

وأشارت إلى أن هذا جاء فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور مدبولى، بتقليص زمن الإفراج لمختلف الشحنات الموجودة بالموانى، خاصة ما يتعلق منها بالسلع الإستراتيجية، والمواد الغذائية، تحقيقا لزيادة المعروض منها، لا سيما ونحن نستعد لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتأمينا للمخزون من تلك السلع.

وتحت عنوان "302 مليار جنيه لـ «الحماية الاجتماعية» بـ «الموازنة»"، ذكرت صحيفة (المصرى اليوم)، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أكدت تخصيص دعم 302.2 مليار جنيه لـ«الحماية الاجتماعية»، وحرص الدولة على تفعيل آليات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، ودعم الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزارة أصدرت تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالى الحالى (2022 /2023) فى مجال الرعاية الاجتماعية، وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه حرصًا من الدولة على تفعيل آليات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، تم تخصيص دعم يبلغ 302.2 مليار جنيه للحماية الاجتماعية فى مشروع الموازنة العامة، مقابل مخصصات فعلية قدرُها 251 مليار جنيه فى (2020 /2021) بنسبة زيادة 17.6%.

وشددت على حرص الدولة على إدراج 3 مكونات أساسية مُستحدثة بسبب ارتباطها الوثيق بالجهود الـمبذولة للتصدى لقضيّة الفقر، أولّها برنامج تنمية الأسرة لضبط النمو السكانى والارتقاء بخصائص الأُسرة، حيث أفادت نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك بتنامى مُعدّل الفقر مع كِبَر حجم الأسرة، بمعنى وجود علاقة طردية بين معدل الفقر وزيادة عدد أفراد الأسرة.

وثانيها مبادرة حياة كريمة لتنمية القرى، والتى تستهدف تحقيق التنمية الشاملة للريف المصرى ومُعالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة من خلال إتاحة الخدمات الأساسية من خدمات (الصحة والتعليم والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ورصف الطرق والإسكان)، وغيرها من التدخلات التنموية لجميع المناطق الرئيسة من منطلق استهداف التنمية الـمستدامة، حيث أوضحت البحوث الميدانية ارتفاع مُعدّل الفقر فى الـمناطق الريفية مُقارنة بالـمناطق الحضرية. وثالثُها برنامج تمكين المرأة لتعزيز حقوقها، نظرًا للانعكاسات الإيجابية للتمكين الاقتصادى والاجتماعى لها على قُدرتها على تحسين مستوى معيشتها، ماديًا واجتماعيًا.

وفى صحيفة "الأخبار" وتحت عنوان "تحديث 10 آلاف منفذ لتوفير السلع للمواطنين"، ذكرت الصحيفة أن وزارة التموين بدأت تنفيذ حملة لتطوير وتحديث 10 آلاف مجمع استهلاكى وفروع جمعيتى وتحويلها إلى منافذ متطورة أسوة بالمنافذ والسلاسل التجارية العالمية ويتم التطوير والتحديث على عمليات البيع والشراء وعرض السلع بها وتنظيم دورات تربية للعاملين فى المجمعات ومنافذ جمعيتى للاستمرار فى توفير السلع والخدمات وتعليق معدلات ربحية مناسبة.

وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة أن على المصيلحى وزير التموين وافق على تنفيذ حملة التطوير تتضمن تنظيم دورات تدريبية للعاملين فى 100 مجمع استهلاكى و100 منفذ من جمعيتى على مهارات البيع والتسويق ومهارات التخزين والسلامة المهنية وأساليب معاملة المستهلك بالإضافة إلى عرض السلع، مضيفًا أنه تم اختيار المجمعات الاستهلاكية بناءً على المواقع الجغرافية لتلك المنافذ ومساحاتها المختلفة.

وتحت عنوان "د. مدبولى يوجه بتخفيض زمن الإفراج للسلع والمواد الخام بالموانئ"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الـــوزراء، عقد اجتماعاً، أمــس، لمتابعة موقف تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ICA» موضحا أن هذا اللقاء يأتى فى إطار التحركات المكثفة مــن جــانــب الحكومة لتسريع وتيرة الإفــراج عن السلع والمــواد الخام الموجودة بالجمارك، مجدداً التأكيد عــلــى دور مــنــظــومــة التسجيل المسبق للشحنات ICA، فــى حوكمة وتبسيط الإجــراءات الخاصة بمنظومة الاستيراد، وصـــولا لاختصار زمــن الإفـــراج الخاص بالسلع والمواد الخام المستوردة من الخارج، وخفض التكلفة، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية.

ووجه رئيس الــوزراء بتكثيف العمل على تقليص زمــن الإفـــراج لمختلف الشحنات الموجودة بالموانئ، وخاصة ما يتعلق منها بالسلع الاستراتيجية، والمــواد الغذائية، تحقيقا لزيادة المعروض منها، لا سيما ونحن نستعد لاستقبال شهر رمــضــان المعظم، وتأمينا للمخزون من تلك السلع.

وتحت عنوان "فرق المتابعة بـ «حياة كريمة» تتفقد المشروعات بالمحافظات"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن فرق المتابعة بمؤسسة «حياة كريمة» أجرت عدد من الزيارات فى مختلف المحافظات للوقوف على نسب التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية، فقد أجرى فريق محافظة الإسكندرية زيارة لمشروعات قرية بهيج والغربانيات بمركز برج العرب، حيث تم الانتهاء من محطة رفع الصرف الصحى بامتداد قرية بهيج ومحطة رفع الصرف الصحى بالغربانيات ومركز شباب الغربانيات ووحدة طب الأسرة بالقرية.

ونظم فريق أسوان زيارة لمركز نصر النوبة لمتابعة المشروعات فى قرية أبو سمبل والقرى التابعة لها.

حيث تم إنجاز العديد من المشروعات واقترب تسليمها للأهالى وهى مشروع الصرف الصحى بقرية توشكى شرق وتوشكى غرب ومشروع إنشاء مركز شباب توشكى ومركز شباب توماس وعافية ومكتب بريد توشكى ووحدة أبو سمبل الصحية ومجمع الخدمات الزراعية الذى تم الانتهاء منه بشكل كامل ومشروع سوق أبو سمبل الأسبوعى ومشروع إنشاء كوبرى توشكى وكوبرى زراعات توشكى كما تمت متابعة أعمال الإحلال والتجديد بخطوط مياه الشرب بالقرية ويجرى تنفيذ طريق توشكى وادى النقرة.

واستمرارًا لفعاليات عقد الحوارات المجتمعية، نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنوفية جلسة بمركز منوف قرية منشأة سلطان بحضور نحو 850 مواطنًا من أهالى القرية والقرى المجاورة. كما نظمت المؤسسة جلسة الحوار المجتمعى الثالثة بمركز العياط بقرية المتانيا محافظة الجيزة بحضور عدد من المسئولين ومتطوعى المؤسسة بمركز العياط وعدد كبير من العمد وقيادات القرية وتم فتح باب الحوار مع المواطنين والاستماع إلى مقترحاتهم وتم الرد على مطالبهم وشكاواهم وتجميعها وأكد مسئولو مجلس المدينة أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة مسخرة لإنجاح المشروع القومى حياة كريمة.

من جهة أخرى، أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جدية تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بجميع قرى حياة كريمة.

ومن ناحية أخرى، نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة قناة السويس ندوة توعوية تثقيفية لتعزيز جهود العمل التطوعى لشباب الجامعات بمقر كلية التجارة بالجامعة. واستعرض العميد أحمد سعد، المدير التنفيذى لمؤسسة «حياة كريمة» بمحافظة الإسماعيلية، أهمية المشروع القومى وما يقدمه من تنمية شاملة، والكشف على 1800 مريض بالمحافظة.

وتحت عنوان "جهود الرئيس السيسى.. ساهمت فى نجاح مؤتمر بغداد"، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن السفير أحمد الدليمى السفير العراقى بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أكد أن قمة بغداد التى عقدت بالمملكة الأردنية الهاشمية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى والملك عبد الله الثانى ملك الأردن تعبر عن عمق العلاقات بين الدول الثلاث والتى بدأت بقسم ثلاثية إضافة إلى تأكيد القمة على تطوير العلاقات الاقتصادية ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن الغذائى المشترك. وقال إن التنسيق والتشاور المستمرين بين بغداد والقاهرة عاد وبقوة بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى قد زار العراق عدة مرات وهو ما لم يحدث منذ سنوات طويلة مما يؤكد على تقديره لدور والاقتصادية مما ينعكس بالخير على الشعبين الشقيقين.

وفى الإطار نفسه أكد الدكتور أحمد الصحاف المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية العراقية أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يأتى فى إطار دعم العلاقات بين العراق ودول الجوار وكذلك دعم تلك الدول للعراق فى ملفات عديدة منها سيادة العراق وأمنه واستقراره ودعم العملية السياسية والمسيرة الاقتصادية والتنموية وإعادة الإعمار فى العراق وكذلك مجالات مكافحة الإرهاب والأمن الغذائى وبحث آليات التعاون الإقليمية التى تحقق التكامل والأمن والاستقرار فى المنطقة.