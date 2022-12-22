انقطاع المياه اليوم عن 4 مناطق فى الدقهلية

جدة - نرمين السيد - ولفتت إلى أن قطع المياه سيكون اعتبارا من الساعة 9 صباح اليوم الخميس، وحتى الساعة 2 ظهرا؛ بسبب أعمال صيانة على خط 400 مم بقرية نوسا البحر.

وأشارت إلى أن المناطق المتأثرة بـ انقطاع المياه هى "نوسا البحر، وسنبخت، ونوسا الغيط، وكفر الشنهاب".

وطالبت شركة مياه الشرب من أهالى هذه المناطق، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.