وفاة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى

جدة - نرمين السيد - والأنبا الراحل من مواليد أسيوط 1948، وترهب فى دير الأنبا بولا سنة 1975 بـ اسم الراهب أنطونيوس، وتم ترسيمه أسقفًا على نجع حمادى، بمحافظة قنا، بيد البابا شنودة الثالث عام 1977، أى منذ 45 عاما

ولم تعلن الكنيسة القبطية، حتى الآن، ترتبب صلوات الجنازة على الأنبا كيرلس الراحل.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى قد ألقى عظته الأسبوعية فى اجتماع أمس الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالمقر البابوى بالكاتدرائية العباسية، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت.