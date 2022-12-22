طقس الخميس.. الأرصاد تعلن أهم التقلبات الجوية بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ولفتت الأرصاد إلى أنه يسود طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.

وكشفت الأرصاد عن سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطع ، لافتة إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري وجنوب محافظة البحر الأحمر، تمتد إلى مناطق من القاهرة، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمال غربية إلى شمالية شرقية .. أما بالنسبة لـ حالة البحرالأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 20 15

العاصمة الادارية 21 14

6 أكتوبر 20 14

بنها 20 14

دمنهور 20 15

كفر الشيخ 19 14

المنصورة 19 14

دمياط 21 14

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 21 12

السويس 22 13

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 20 15

شلاتين 25 19

الاسكندرية 19 15

العلمين الجديدة 21 14

وادى النطرون 22 15

مطروح 18 15

السلوم 17 13

سيوة 16 09

العريش 20 14

رفح 19 15

الطور 22 14

كاترين 19 03

رأس سدر 23 14

نخل 19 04

طابا 19 16

نويبع 21 15

حلايب 23 18

شرم الشيخ 24 17

الغردقة 23 17

مرسى علم 24 17

الفيوم 20 14

بني سويف 21 13

المنيا 20 11

أسيوط 21 12

سوهاج 22 12

قنا 23 13

الأقصر 24 13

أسوان 24 13

الوادى الجديد 23 11

أبوسمبل 24 14

أبو رماد 25 18

رأس حدربة 22 17