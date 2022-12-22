الإفتاء توجه تحذيرا عاجلا من إلقاء القمامة فى نهر النيل

جدة - نرمين السيد - نهر النيل

وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "جعل الله تعالى الماء أصل الحياة؛ فقال تعالى: "وجعلنا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَى".. وبيَّن النبى صلَّى الله عليه وآله وسلم فضائل ماء النيل فقال صلى الله عليه وسلم: "ثم رُفعت لى سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هَجَر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان، ونهران ظاهران. فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان، فنهران فى الجنة، وأما الظاهران فـ النيل والفرات".. رواه الإمامان البخارى ومسلم.

وأضافت: "وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سيحان وجيحان، والفرات والنيل كلٌّ من أنهار الجنة".. رواه الإمام مسلم؛ فالحديثان يدلان دلالةً واضحةً على تَكريمِ نهر النيل؛ ولذا فإلقاء القمامة والحيوانات فى مياهه حرام شرعًا؛ لأنه يتنافى مع هذا التكريم".

وشددت الإفتاء على أن إلقاء القمامة والحيوانات الميتة فى نهر النيل فيه اعتداءً على مجموع الناس الذين هم شركاء فيه؛ كما قال النبى صلى الله عليه وآله: "الناس شركاء فى ثلاث: الماء والنار والكلأ.. رواه أحمد وأبو داود.