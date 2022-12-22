تمتد لـ القاهرة.. الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتوقعت الأرصاد الجوية، حسبما ذكرت على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن يسود اليوم الخميس طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ولفتت الأرصاد إلى أنه يسود طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء .

وكشفت الأرصاد عن سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطع ، لافتة إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري وجنوب محافظة البحر الأحمر، تمتد إلى مناطق من القاهرة، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمال غربية إلى شمالية شرقية .. أما بالنسبة لـ حالة البحرالأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .