جدة - نرمين السيد - وقامت الأجهزه المختصة بتحرير محاضر للمنشآت المخالفة وإغلاقها لادارتها دون ترخيص، وتم ضبط 5 منشآت مخالفة بشارعى الهرم، وترسا، تمارس نشاطا سياحيا بدون ترخيص، كما تتسبب فى إشغال الطريق، فضلا عن إزعاج المواطنين.
تمت الحملة، برئاسة محمود زين العابدين، مدير إلادارة العامة للسياحة بالجيزة، وعلاء أبو زيد، وكيل الإدارة، والنقيب محمود عبدالمنعم ضابط مرافق حى الطالبية، وعدد من مندوبى رخص المحلات والقوى العاملة وشئون البيئة، وجهاز التفتيش والمتابعه الميدانية بالمحافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغلاق 5 منشآت سياحية مخالفة بالجيزة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.