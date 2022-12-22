إغلاق 5 منشآت سياحية مخالفة بالجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - وقامت الأجهزه المختصة بتحرير محاضر للمنشآت المخالفة وإغلاقها لادارتها دون ترخيص، وتم ضبط 5 منشآت مخالفة بشارعى الهرم، وترسا، تمارس نشاطا سياحيا بدون ترخيص، كما تتسبب فى إشغال الطريق، فضلا عن إزعاج المواطنين.

تمت الحملة، برئاسة محمود زين العابدين، مدير إلادارة العامة للسياحة بالجيزة، وعلاء أبو زيد، وكيل الإدارة، والنقيب محمود عبدالمنعم ضابط مرافق حى الطالبية، وعدد من مندوبى رخص المحلات والقوى العاملة وشئون البيئة، وجهاز التفتيش والمتابعه الميدانية بالمحافظة.