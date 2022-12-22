المسودات وخطوات الحل.. تصريحات لوزير التعليم بشأن امتحان أولى وثانية ثانوى

جدة - نرمين السيد - جاء هذا ردا على مناشدات أولياء الأمور عبر إحدى مجموعات "واتس آب" للسماح لأبنائهم باصطحاب أوراق بيضاء إلى الامتحانات المقرر عقدها خلال الفترة بين 14 و26 يناير 2023.

وتعقد امتحانات منتصف العام 2022/ 2023 للصفين الأول والثانى الثانوى ورقيا للإجابة على الأسئلة المقالية التى تمثل نسبة 15% من الامتحان، وإلكترونيا باستخدام أجهزة "التابلت" للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل نسبة 85% من الامتحان.

وقال الوزير إنه كلف خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات، بمخاطبة المديريات التعليمية لزيادة عدد الأوراق فى كراسة الإجابة الخاصة بالجزء المقالى، حتى يتبقى ورقة أو أكثر يستخدمها الطلاب كمسودات، موضحا الامتحان الورقى للأسئلة المقالية والذى يمثل نسبة 15% من الامتحان، يكون على نفس نظام بوكلت الثانوية العامة، أى أن السؤال أسفله مساحة للإجابة، وعلى ذلك تكون ورقة الأسئلة هى نفسها ورقة الإجابة، وسوف يحتوى البوكليت على ورقة بيضاء إضافية كمسودة للطالب.

كما كلف الوزير، الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للمناهج، بمخاطبة مستشارى المواد لإرسال تعليمات إلى موجهى عموم المواد والموجهين الأوائل للمواد الدراسية على مستوى المديريات، لمراعاة أن تكون أسئلة الاختيار من متعدد تتفق مع مواصفات الورقة الامتحانية وأن تتراوح خطوات الحل لكل سؤال من خطوة إلى خطوتين.

وناشد الوزير أولياء الأمور بعدم القلق، مؤكدا حرص الوزارة على مصلحة الطلاب فى المقام الأول، ومطالبا جميع الطلاب بالتفرغ للتعلم والمذاكرة.

ورقة مفاهيم

واتخذ وزير التربية والتعليم عدة قرارات تتعلق بتنظيم أعمال الامتحانات للعام الدراسى 2022/ 2023 للصفين الأول والثانى الثانوى بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة (عربى/ لغات).

ووجه الوزير الموجهين الأوائل من واضعى أسئلة الامتحانات، بإعداد ورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية لكل مادة فى حدود محتويات الورقة الامتحانية، ليتسعين بها الطلاب أثناء عقد الامتحان، على أن يتسلموها يوميا مع دء الامتحان ويسلموها مرة أخرى بعد انتهاء الزمن الكلى المخصص للإجابة، ولا يجوز لهم الاحتفاظ بها.

كما وجه الوزير بعدم السماح للطلاب بدخول اللجان بأى أوراق او كتب تخص الامتحان أو حتى أوراق بيضاء تستخدم كمسودات، مع السماح لهم باستخدام الآلة الحاسبة فقط.

موعد وآليات عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت الوزارة خطابا لمديرى المديريات بشأن آليات عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى، والتى مقرر لها أن تكون فى الفترة من 14 إلى 26 يناير 2023.

ونص الخطاب على ضرورة إعداد جداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى على مستوى المديرية، ويتم عمل الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجى بالإدارة وفقا للكتاب الدورى (49)، على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

كما نص الخطاب على أنه يتم أداء الامتحانات على النحو التالى:

- بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت يتم امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيا، ويكون الامتحان سواء كان (أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية) فى وقت واحد، وهو الزمن المحدد للامتحان، مشيرا إلى أنه فى حالة حدوث أى مشاكل تقنية فى أى مادة يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة فى نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

- وبالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أداؤهم للامتحانات ورقيا فى جميع المواد.

- يكون الامتحان الورقى هو نفسه الامتحان الإلكترونى وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على مدير عام الإدارة التعليمية.

- تعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمى ورقيا بنفس مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع فى الأعوام السابقة.

- يتم عقد امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع الكلى كما هو متبع فى الأعوام السابقة.