الأرصاد: الأمطار تضرب 6 محافظات غدًا وتمتد حتى الجمعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 ديسمبر 2022 12:29 صباحاً - كشفت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، خريطة الأرصاد، غدًا، وأماكن سقوط الأمطار على المحافظات، مع بداية فصل الشتاء رسميًا، اليوم الأربعاء.

وقالت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن اليوم هو بداية فصل الشتاء فلكيًا، ويتزامن معه وجود منخفض جوي، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية، ومناطق من شمال البلاد.

أضافت إيمان شاكر، أن طقس الغد سيشهد سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على محافظات دمياط ومطروح وبورسعيد وكفر الشيخ والإسكندرية، ومتوقع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى في بعض المناطق، وتمتد من بني سويف إلى الفيوم، فيما تكون حالة الرياح معتدلة، والأمواج مستقرة على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأوضحت أن هذه ستكون أول حالة سقوط أمطار خلال 2022، لافتة إلى أن مطروح سيوجد بها 3 أماكن ستشهد سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مؤكدة أن حالة عدم الاستقرار متوسطة ولا قلق منها، وتستمر الأمطار إلى يوم الجمعة عل بعض المحافظات الشمالية.

وطمأنت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين بشأن طقس الغد، حيث ستكون حالة الجو عادية، وستشهد درجات الحرارة انخفاضًا بقيمة درجتين فقط، وستكون هناك سُحب على معظم الأنحاء.