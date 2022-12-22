محافظة الجيزة تكشف حقيقة تعطيل الدراسة اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت المحافظة، فى بيان لها، منذ قليل، إنه لاصحة لتعطيل الدراسة اليوم الخميس فى مدارس المحافظة، مشددة على أن اليوم سيكون يومًا دراسيا طبيعيا.

ولفتت إلى أن الأحول الجوية لن تؤثر على انتظام اليوم الدراسى بأى شكل ولا تستدعى أى تعطيل للدراسة، مشددة على المواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

ومن جانبها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، فى بيان لها، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة غدا على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الوجه البحرى قد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.