محافظ الإسكندرية يوجه بمواصلة تكثيف الحملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدى لأى مخالفات وغلق وتشميع المقاهى والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.





ونفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء. وأسفرت الحملات عن غلق عدد 49 منشأة، والتحفظ على عدد 3754 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 1052 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطرى وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلى وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ 283 ألف جنيها على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية وذلك خلال أسبوع.

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