خطة الحكومة لاستقبال شهر رمضان (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" خطة الحكومة لاستقبال شهر رمضان.

وأكد رئيس الوزراء، المُتابعة المُستمرة، لتداعيات الأزمة العالمية خاصة على أسعار السلع، وكذا الوقوف على استعدادات الدولة للتأهب لشهر رمضان الكريم، من خلال توفير احتياجات المواطنين فى المنافذ، بالأسعار المناسبة.

وشدد مدبولى على أن اهتمام الدولة الأول يتمثل فى توافر السلع، مع وجود سعر عادل ومعلن لكل سلعة، على أن يتم تحديد ذلك من خلال اللجنة المشكلة من الجهات المختصة بالغرف التجارية والمُصنعين، وهى المسئولة عن إعلان الأسعار وتحديثها.