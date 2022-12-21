غدا.. انتهاء فترة التقدم الإلكترونى لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023

جدة - نرمين السيد - وأتاحت الوزارة المنصة الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية فى إطار استعدادها لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول، واستكمالات للإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن خلال الأعوام السابقة بشأن ميكنة كل المستندات الخاصة باستمارة التقدم لامتحان إنهاء مرحلة التعليم الأساسى (عام/ مهنى/ منازل).

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية 2022-2023

ووجهت وزارة التربية والتعليم جميع المدارس الإعدادية بالمحافظات، بالتنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسى 2022/ 2023، من خلال هذا الرابــط https://moe-register.emis.gov.eg/، بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات، وفى حالة وجود أى أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة الإلكترونية للطالب.

بالإضافة إلى التأكيد على الطلاب بأن تكون الصورة الشخصية للطالب التى يتم رفعها بالاستمارة مطابقة للمواصفات، علما بأنه سيتم غلق التعديل على الصور فور القيام بحفظ استمارة التقدم (الصورة الشخصية مقاس 4*6 تظهر كامل الوجه، وتكون بامتداد jpg، وبحجم لا يزيد على 1 ميجا بايت).

وأوضحت الوزارة أنه يسمح للطلاب بتسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحان الشهادة الإعدادية، باستخدام البريد الإلكترونى الموحد للطالب، لذا يلزم على كل طالب إنشاء وتفعيل البريد من خلال (الحساب المدرسى الموحد للمعلم والطالب) https://office365.emis.gov.eg/

توجيهات للمدارس الإعدادية

ونبهت الوزارة على المدارس الإعدادية بجميع المحافظات، بمراجعة استمارة التقدم الإلكترونية التى تسلم لهم عن طريق الطلاب، والتأكد من صحتها، خاصة الصورة الشخصية اللطالب، والتى سيتم طباعتها على الشهادة الإعدادية المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعى للأوراق الثبوتية، وفى حالة وجود خطأ فى الصورة يلزم توجه الطالب للجنة النظام والمراقبة التابع لها لتعديلها.

وعلى المدارس كذلك طباعة كشوف (12د) الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإلكترونية ومراجعة تسليم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة التابع لها المدرسة.

لجان النظام والمراقبة

وبحسب الخطاب، تتولى المديريات التعليمية بجميع المحافظات، بموافاة الوزارة ببيانات لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية كالتالى: (لجنة النظام والمراقبة، العنوان، التليفون، الإدارات التعليمية).

ويتولى مدير الإحصاء بالمديرية تسجيل البيانات التالية من خلال التطبيق الإلكترونى المعد لذلك:

- رئيس لجنة النظام والمراقبة (كود المعلم/ الاسم، رقم هاتف به واتساب)

- أعضاء الإحصاء المكلفين بالعمل بلجان النظام والمراقبة.

الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحان الشهادة الإعدادية 2023

- أصل رسم الامتحان بقيمة 158 جنيها تسدد إلكترونيا من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية أو منافذ فورى، مع تقديم صورتين من الإيصال.

- 2 صورة من شهادة ميلاد الطالب.

- طابع "دعم وتمويل المشروعات" فئة 10 جنيهات.

- استمارة التقدم الإلكترونية التى ستم طباعتها من الموقع الإلكترونى وتملأ بياناتها للطالب وولى الأمر مع التوقيع بالاسم.

- مبلغ جنيهين رسم الامتحان وتورد بواسطة المدرسة.

- تسلم الأوراق فى حافظة بلاستيكية وتسلم للجنة وشؤون الطلاب والامتحانات بالمدرسة.

استمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية 2023

تتكون الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحان الشهادة الإعدادية من 4 أوراق كالتالى:

الورقة الأولى: بطاقة تحقيق الشخصية يرفق معها التذكرة الخاصة بإخطار الطالب برقم الجلوس وبطاقة الإحصاء.

الورقة الثانية: الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقدم إلى امتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسى.

الورقة الثالثة: تقديم بيانات عن الامتحانات السابقة يرفق معها إقرار من الطالب وولى الأمر بأنه لم يتقدم لامتحان الشهادة الإعدادية تحت إشراف لجنة أخرى هذا العام.

الورقة الرابعة: تقديم تصديق خاص بطلبة المنازل ومن ينطبق عليهم نفس الأحكام، ويتم طباعتها مع لصق طابع دمغة قيمته جنيه واحد.

وعلى الطلاب طباعة الاستمارة بالألوان وتأكد من وضوح الصورة الشخصية ومطابقتها للمواصفات.

وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع أطراف العملية التعليمية، بالتأمين المشدد لامتحانات الشهادة الإعدادية ومنع أى تسريب أو محاولات للغش واتخاذ الإجرءات القانونية بشكل فورى حيال من يخالف ذلك.