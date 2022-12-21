عاجل- الأرصاد تعلن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، فى بيان لها، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة غدا على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الوجه البحرى قد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.





ولفت بيان هيئة الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن الفرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب محافظة البحر الأحمر "حلايب -شلاتين-مرسى علم".

وأكد البيان أنه المتوقع أن يسود غدا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

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