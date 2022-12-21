البابا تواضروس يهنئ الطوائف المسيحية بـاحتفالات "الكريسماس"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 10:29 مساءً - هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الكنائس المسيحية التي ستحتفل يوم الأحد المقبل بعيد الميلاد المجيد، حيث جاء ذلك في مستهل عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم.

وقال قداسته خلال عظته الأسبوعية مساء اليوم: "أحب أن نهنئ إخوتنا في الكنائس المسيحية الذين سيحتفلون بعيد الميلاد المجيد يوم الأحد القادم، حسب التقويم الغربى فى 25 ديسمبر".

وأضاف قداسة البابا: "احتفالنا بعيد الميلاد هو احتفال واحد فى العالم، ولكن اختلاف التقاويم بين الشرق والغرب يجعل وجود فارق 13 يومًا. ففي الغرب يحتفلون في 25 ديسمبر ونحن في الشرق نحتفل يوم 7 يناير، ولا علاقة لهذا الاختلاف بالإيمان أو العقيدة أو في المناسبة، ولكنه اختلاف التقويم أو اختلاف فلكي كما يقولون".

وكان فداسة البابا استقبل فى المقر البابوى بالقاهرة، مساء أمس وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوى، وذلك في إطار زيارته الحالية لمصر.

وأشار وزير الداخلية اللبنانى أثناء اللقاء إلى أنها المرة الأولى التي يزور فيها مصر، معربًا عن سعادته بدعوة وزير الداخلية المصرى اللواء محمود توفيق له لزيارة مصر.

ومن جهته رحب قداسة البابا بضيفه ثم تحدث عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكذلك تاريخ مصر منذ العصر الروماني وحتى دخول الإسلام إليها، مؤكدًا على أن الشعب المصري على مر العصور يعيش في محبة وتآلف، وأثنى قداسته علي العلاقة الطيبة التي تجمع الكنيسة مع الحكومة والأزهر وكذلك الطوائف المسيحية الأخرى.

وفى ختام الزيارة قدم قداسته هدية تذكارية للوزير اللبناني والوفد المرافق له متمنيًا له زيارة موفقه و قضاء وقت طيب في مصر.