مصر للطيران تحذر من إضراب ”الجوازات” فى مطار ”هيثرو” بلندن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 10:28 مساءً - أعلنت شركة مصر الطيران مساء اليوم الأربعاء، بأنه بناء على التنويه الصادر من السلطات المعنية بمطار "هيثرو" بلندن لشركات الطيران العاملة به ومنها شركة مصر للطيران، والذى يفيد بوجود إضراب بسلطات الجوازات بالمطار خلال الفترة من 23 حتى 25 ديسمبر، والفترة من 28 وحتى 30 ديسمبر الجاري، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على ركاب الوصول خلال هذه الفترة ويسبب معه تزاحم وانتظار لفترات طويلة بصالات الوصول.

وأشارت الشركة فى بيان لها، بأنه فى حالة وجود أى استفسارات برجاء التكرم بالتواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران بالقاهرة على رقم 1717 من أي محمول مصرى أو رقم 97142306666+ دوليا، أو زيارة الموقع الإلكتروني Egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.