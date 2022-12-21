وزير العدل يعلن: وظائف خالية بالشهر العقارى قريبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 09:30 مساءً - أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن الشهر العقارى يُقدم خدمة متميزة ويُعالج مشكلة مزمنة يومية، بفضل التطوير الكبير الذى لحق بمصلحة الشهر العقاري.

وأشار وزير العدل خلال لقائه الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن الشهر العقاري كان يعاني سابقًا من عجز بالعمالة وفروع أقل، معلنا في الوقت ذاته عن حاجة الشهر العقاري لعمالة قريبا مع استمرار افتتاح فروع جديدة.

ولفت إلى أن التطور الذي جرى بالشهر العقاري ساهم في تغيير فكرة توثيق الأوراق والمعاملات لتكون من خلال المقر أو سيارة متنقلة أو عن طريق تطبيق للشهر العقاري عبر الهاتف المحمول، مردفا أن الوفود القادمة من الخارج أشادت بفكرة السيارات المتنقلة التي يتم دفعها على حسب حجم السكان والمحافظة، فضلا عن أنه يمكن طلبها بالإضافة إلى إتاحة «الشنطة المتنقلة» للمرضى وعدم القادرين لتوثيق الأوراق في المنازل.

ونوه بأن عمل الشهر العقاري خلال الفترة الليلية حقق نجاحًا غير متوقع، موضحا أن هناك 44 فرعا يعمل مساء.

وتطرق وزير العدل، لحالات السب والقذف عبر السوشيال ميديا، موضحا أن النيابة العامة تتأكد أولا من امتلاك المتهم للحساب ثم يتم تصنيف الحالة حسب كل مادة من مواد القانون المختص.

وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه لا توجد مشكلة شرعية في عملية توثيق الطلاق في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لافتًا إلى أن تعديل قانون الحبس الاحتياطي غير مطروح حاليًا.