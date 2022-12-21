غدا.. انطلاق فعاليات المهرجان العربي الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 09:29 مساءً - تنطلق غدا الخميس فاعليات المهرجان العربي الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة في دورته الرابعة، وذلك تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي واتحاد عمال مصر، وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية.

ويشهد حفل الافتتاح مناقشة عددا من القضايا والموضوعات التي تخص ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن عرض بعض النماذج البارزة التي حققت نجاحات عدّة بالمجالات كافة، وتكريم أصحاب الجائزة.

وتتضمن فاعليات المهرجان إقامة معرض على هامش الفاعليات بوزارة السياحة والآثار، فضلا عن عقد ندوات يومية تتناول القضايا الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ومناقشاتها بطرق متعمقة والخروج منها بنتائج وتوصيات.

وقال المستشار مصطفى عبدالله رئيس مجلس إدارة المهرجان العربي الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة إن الأشخاص متحدي الإعاقة لهم أولوية ومكانة خاصة، لاسيما بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضح جذور الشجرة الرئيسية، وهي تلبية احتياجات ذوي الهمم، وتفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018.

وتستمر فاعليات المهرجان لمدة أسبوع، لتتعمق بمناقشة القضايا والمشكلات كافة، التي قد يتعرض لها ذوي الهمم من كافة الإعاقات.

والجدير بالذكر أن المهرجان العربي الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة انطلقت أولى نسخه عام 2019 بمركز التعليم المدني بالجزيرة التابع لوزارة الشباب والرياضة.