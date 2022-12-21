وزير العدل يتيح العمل فى فروع توثيق جديدة بالفترة المسائية لتصل إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 09:29 مساءً - قرر المستشار عمر مروان وزير العدل إتاحة العمل فى الفترة المسائية فى 12 فرع توثيق موزعة على 7 محافظات، وهي (القاهرة – الجيزة – الشرقية – الدقهلية – كفر الشيخ – دمياط – البحيرة).

جاء ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفتح وتشغيل فروع توثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية تيسيراً على المواطنين، وتلبية الاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.

وفى إطار البروتوكول الموقع بين وزارة العدل والشركة المصرية للاتصالات لتشغيل وإتاحة خدمات التوثيق بفروع الشركة، أصدر وزير العدل عدة قرارت وزارية بافتتاح 9 فروع توثيق في فروع الشركة المصرية للاتصالات فى 5 محافظات (القاهرة – الغربية – الاسكندرية – الأقصر – أسوان).

وكانت عدد الفروع التى سبق إتاحة الفترة المسائية بها 44 فرع توثيق ، ليصبح إجمالى عدد الفروع التى تعمل خلال الفترة المسائية عدد 65 فرع توثيق وذلك من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق ارغب في عمل توكيل، مع السماح بإجراء المعاملات دون التنفيذ بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعه لمصلحة الشهرالعقارى والتوثيق.