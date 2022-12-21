عاجل- تعطيل الدراسة فى الإسكندرية (رسميا)

جدة - نرمين السيد - وتابع البيان أن تعطيل الدراسة سيكون غداً الخميس 22 ديسمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التى ترعى طفلاً يقل عمره عن اثنى عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية غداً الخميس 22 ديسمبر.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

ويأتى ذلك حفاظا على سلامة المواطنين وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.

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