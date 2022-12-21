العدل: زيادة أفرع التوثيق بالفترة المسائية إلى 65 فرعًا على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، إتاحة العمل فى الفترة المسائية فى 12 فرع توثيق موزعة على 7 محافظات وهى "القاهرة - الجيزة - الشرقية - الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط - البحيرة"، ليصبح إجماليها على مستوى الجمهورية 65 فرع توثيق، وذلك من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً.





يأتى ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بفتح وتشغيل فروع توثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية تيسيرًا على المواطنين، وتلبية الاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية. وذكرت وزارة العدل - فى بيان اليوم الأربعاء - أن هذا الإجراء ضمن البروتوكول الموقع بين وزارة العدل والشركة المصرية للاتصالات لتشغيل وإتاحة خدمات التوثيق بفروع شركة "we"، وأصدر وزير العدل عدة قرارت وزارية بافتتاح عدد 9 فروع توثيق فى فروع الشركة المصرية للاتصالات "we" فى عدد 5 محافظات "القاهرة - الغربية - الإسكندرية - الأقصر - أسوان". وكانت عدد الفروع التى سبق إتاحة الفترة المسائية بها 44 فرع توثيق، زادت إلى 650 فرعًا تعمل فى الفترة المسائية بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب فى عمل توكيل، مع السماح بإجراء المعاملات دون التنفيذ بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق. ر ح م ن

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