محافظ الوادى الجديد يوجه بحصر يومى للسلع والتوسع فى إقامة المنافذ

جاء ذلك خلال رئاسته اليوم الأربعاء اجتماعًا مع مسئولى التموين بالمحافظة، بحضور حنان مجدى نائب المحافظ، وذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق والسيطرة على أسعار كافة السلع الغذائية.
وشدد المحافظ، على إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع والتأكد من مطابقة الخبز للوزن.
وأشار "الزملوط" إلى مبادرة تخصيص أماكن بالمجان بالمراكز، لإقامة منافذ للسلع الأساسية والخضروات بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كبار تجار الجملة وذلك حتى شهر رمضان المبارك.
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