عاجل- أمطار على معظم المحافظات.. الأرصاد تحذر من منخفض جوى (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - وتنخفض درجة الحرارة الصغرى فى القاهرة الكبرى إلى 15 درجة.

وأضافت "الأرصاد" أن المنخفض يؤدى إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، وسقوط الأمطار التى تكون متفاوتة الشدة على مناطق شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

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