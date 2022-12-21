جدة - نرمين السيد - شارك فى المسابقة مجموعة كبيرة من الطلاب بـ 16 جامعة مصرية، بعدد 49 فيديو قصير، قام الطلاب بإعدادها استنادًا إلى المراجع العلمية الموثوقة، وتم عمل المادة التوعوية بلغة سهلة وبسيطة؛ لضمان وصول المعلومة عن الخطورة التى قد تحدث للفرد والمجتمع والبيئة جراء الاستخدام غير الرشيد لمضادات الميكروبات.

وأكد الدكتور تامر عصام، فى كلمته، أن الفترة القادمة ستشهد تعاوناً كبيراً بين هيئه الدواء وكافة كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية.

وأشاد رئيس الهيئة بهذه المسابقة الناجحة فى مجال التوعية بالاستخدام السليم لمضادات الميكروبات، وطلب عرضها على المنصات الرقمية الخاصة بالهيئة؛ لتتويج جهود الطلاب المتميزة فى مجال مكافحة مضادات الميكروبات، وتحقيق أعلى استفادة ممكنة لدى الرأى العام.

فاز بالمركز الأول مكرر المجموعة Advocator من جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والمجموعة FOPCU Gp 6 من جامعة القاهرة، والثانى المجموعة FOPCU Gp 4 من جامعة القاهرة، والثالث المجموعة FOPCU Gp 18 من جامعة القاهرة، والرابع المجموعةAntibiotic Defenders من جامعة الجلالة، والخامس المجموعةM’s & AMR من جامعة كفر الشيخ.

حضر مراسم التكريم، الدكتور عمرو حجاب وكيل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، والدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس الهيئة لشؤون التطوير الفنى وتنمية القدرات، والعديد من قيادات الهيئة، وعمداء كليات الصيدلة الفائزة، إلى جانب الطلاب الفائزين، والمشرفين من أعضاء هيئة التدريس.

يأتى التكريم فى ظل الجهود المبذولة للحد من حدوث مقاومة مسببات الأمراض لمضادات الميكروبات، والأنشطة التوعوية الخاصة بمبادرة الهيئة للتوعية بالاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، بالتزامن مع الأسبوع العالمى للتوعية بمضادات الميكروبات، الذى يتم الاحتفال به كل عام فى الفترة من 18إلى 24 نوفمبر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدواء المصرية تكرم الفائزين فى مسابقة التوعية من مضادات الميكروبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.