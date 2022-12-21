6 خطوات لتركيب عداد مياه منفصل لشقتك (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - خطوات تركيب عداد مياه منفصل لشقتك أولًا: التقدم بطلب تركيب عداد فرعى بشركة المياه. ثانيًا: سداد قيمة رسوم المعاينة. ثالثًا: يجرى الفنى التابع للشركة المعاينة ويسجل قراءة العداد الرئيسى. رابعًا: يتم إدراج المقايسة والمديونية بخدمة العملاء للسداد. خامسًا: يقوم المنتفع بسداد قيمة المديونية. سادسًا: يحصل المستفيد على الخدمة وتركيب عداد المياه الفرعى له.

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