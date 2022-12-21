جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، أبرز المعلومات عن المشروع، وفق ما أعلنته محافظة أسوان. ويبلغ حجم الاستثمارات 2.2 مليار جنيه، على مساحة 50 فدانا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «حياتى».. مشروع سكنى يزين أسوان الجديدة (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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