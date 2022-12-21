محافظ المنيا: حياة كريمة ترجمة لرؤية القيادة السياسية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ المنيا أسامة القاضى، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تعد ترجمة حقيقية وخير شاهد على ذلك على تحقيق رؤية القيادة السياسية بوصول جميع الخدمات لقرى الريف المصرى.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء بأعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل من خلال التعاون مع أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب بالمحافظة لتحقيق الصالح العام للمواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة والتواصل المباشر مع الأجهزة التنفيذى.

وأشار إلى أن ما تشهده محافظة المنيا من مشروعات تنموية تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتقديم الخدمات على كفاءة عالية ووفقا للمعايير القياسية للمواطنين.

وخلال اللقاء استمع المحافظ لطلبات أعضاء مجلس الشيوخ المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من الطلبات لخدمة الأهالى، موجها بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم.

وعلى صعيد آخر - قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم فحص 4572 سيدة من السيدات الحوامل خلال شهر نوفمبر الماضى ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين وفى إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح أن المبادرة الرئاسية "الاهتمام بصحة الأم والجنين" تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم فى الحمل حتى الولادة وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها الفيروس الكبدى B ومرض الزهرى وفيروس نقص المناعة البشرى، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر فى الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين، مضيفاً أن المبادرة تتم فى 260 وحدة صحية ومركزا طبيا وذلك فى جميع الإدارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

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