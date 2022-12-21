أهالى قنا يشيدون بمبادرة التحالف الوطنى لعلاج القدم السكرى

جدة - نرمين السيد - قال أحد متلقى العلاج من أهالى قنا ضمن أعمال وجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والذى يعانى من القدم السكرى، بعد تلقيه العلاج: "فيهم الخير ادونى العلاج اللى مش قادر أجيبه، ودكاترة أشرفوا علينا وهيحولونا للتجميل".





وأشاد آخر بالعلاج المجانى الذى يحصل عليه شهريا، قائلًا: "بشكر كل القائمين على الخدمات اللى بناخدها".

الجدير بالذكر أن جمعية "صناع الخير" قاموا بالكشف على المرضى بمستشفى جامعة جنوب الوادى ضمن مبادرة "قدم صحيح" بحضور رئيس الجامعة، ويتم استيراد العلاج من الولايات المتحدة الأمريكية، ويتكلف 3500 جنيه شهريًا للمريض الواحد، ويتمكن العلاج من تقديم نتائج طيبة إذ يحمى بالفعل قدم المريض من البتر.

وقال هانى عبدالفتاح، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إنّ المجتمع المدنى يقوم فى الوقت الراهن بملحمة على الأرض، مشيدًا بجهود قوافل "ستر وعافية" التى تتضمن مشاركة 15 كيانًا، واصفًا الجهود المبذولة بأنها أكثر من رائعة، لتوفيرها علاجًا أمريكيا مجانيًا للوقاية من بتر القدم السكرى.

وأضاف فى مداخلة هاتفية على فضائية extra news، أنّ قوافل "ستر وعافية" تتضمن أيضًا جهود مبادرة "عينيك فى عينينا" لمكافحة العمى، إذ تم الكشف على أعداد كبيرة من المواطنين ضمن المبادرة، كما وزّعت الأدوية مجانًا، إضافة إلى النظارات التى تستخدم عقب العملية، فضلًا عن إقامة العمليات التى يتم إجراؤها بعد أسبوع من الكشف.