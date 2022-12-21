العمل التطوعى لشباب الجامعات.. ندوة حياة كريمة بجنوب الوادى

جدة - نرمين السيد - نظم مكتب حياة كريمة بمحافظة قنا بالتنسيق مع جامعة جنوب الوادى ندوة تعزيز جهود العمل التطوعى لدى شباب الجامعات بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة جنوب الوادى وذلك بحضور طلابى كبير تجاوز عدد الالف 1000 طالب.





حضر فعاليات الندوة الاستاذ الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والسيد العميد أحمد عصمت مدير مكتب حياة كريمة بقنا ، وكل من م. محمد عادل ، د.نجوى الهوارى، د.محمود ياسين ، د.سميحه عبدالرحيم، د حسين ابوالمجد ، د.سلام شورى منسقى مؤسسة حياة كريمه. وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.

بدأت فعاليات الندوة بعرض فيلم وثائقى عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أعقبه محاضرة نقاشية القتها الدكتورة نجوى الهوارى منسق مؤسسة حياة كريمة تحدثت فيها عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأهدافها ومراحلها، كما أوضحت أيضاً أهمية التطوع و دور الشباب فى مؤسسة حياة كريمة تعزيزاً لمبدأ المشاركة والمسؤولية المجتمعية للشباب فى بناء وتحقيق التنمية فى مجتمعاتهم، واستعرضت أهم المبادرات التى تنفذها مبادرة حياة كريمة للأهالى فى القرى الفقيرة والاكثر فقراً للوصول لكافة المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية.



واختتمت الندوة فعالياتها بالرد على تساؤلات الطلاب وتوجيه الدعوة لجميع طلاب الجامعة للمشاركة فى أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال التطوع بالمؤسسة الأمر الذى لاقى ترحيبا واسعا من الطلاب وتم ملىء استمارات التطوع لعدد كبير جدا منهم.