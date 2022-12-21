وزير الأوقاف يدعو لتوعية الأجيال الشابة بتاريخ العلاقات العربية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة وزير الأوقاف خلال حفل تكريم خريجى الدورة العلمية المتخصصة الثامنة لـ19 من أئمة ووكلاء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الجزائر، التى استضافتها أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات.

وجرت فعاليات الحفل الذى أقيم بمسجد النور بالعباسية بحضور الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والأستاذ على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والأستاذ محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية.

وقال وزير الأوقاف إن الدورة العلمية التى أقيمت للأشقاء الجزائريين تأتى فى إطار الدور الريادى لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى المستنير داخل مصر وخارجها، وقد مثلت الدورة لقاءً متميزا وفريدا جاء بعد جولة طويلة قضاها المتدربون مع ما يتصل بقضايا الفكر الإسلامى والتجديد.. واطلعوا خلالها أيضا على الأطلس الوقفى والذى عنى بحصر وتوثيق الأوقاف بصورة علمية حديثة ممنهجة باسم الوقف وصاحبه ونوعه وحدوده وإسقاطه مساحيا فى أطلس فريد من نوعه بلغ 92 مجلدا.

وشدد وزير الأوقاف على العوامل والقواسم المشتركة بين مصر والجزائر منذ دخول الإسلام فى كلا البلدين، والانتماء للقارة الإفريقية والأمة العربية والإسلامية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، لافتا إلى أنه فى كل منتدى دولى نجد قاسما مشتركا بين الشعبين المصرى والجزائرى، والتاريخ النضالى المشترك للشعبين يدعونا لتعميق هذه العلاقة.

من جانبه، تحدث الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن القواسم المشتركة بين الشعبين المصرى والجزائرى، مؤكدًا أن السمات بينهما متاشبهة فى الزى والعادات والملامح والثقافة.

وأفاد بأنه إذا انتقلنا إلى المستقبل نجد أن قضية الوعى قضية أساسية تشغل الشعبين، حيث انتشرت بعض الفتاوى التى تحرض على القتل والتطرف، وأن الإرهابيين ينقلون التجارب السيئة من مجتمع لآخر، وما هم إلا أدوات فى أيدى جهات خارجية معادية، أما نحن فيحكمنا قانون وقضاء.

وأوضح أن الحفاظ على الأوطان واحترام الأديان من القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين، مشددا على أن حب الدين يعنى حب الوطن، وهى قضية محسومة، أما تقسيم الناس ومحاولة فصل حب الدين عن حب الوطن هى محاولات فاشلة، مبيناً أن الخطر لم يعد فقط من الجماعات المتطرفة وإنما الخطر الأكبر يأتى من المنصات الأجنبية التى تنشر سمومها وثقافتها التى تتعارض مع قيمنا وأخلاقنا وديننا.

بدوره، أكد الأستاذ على حسن رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن علماء مصر والجزائر من وزارتى أوقاف البلدين يحملون على عاتقهم مسؤولية كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتصدى للأفكار الهدامة التى تبث السموم فى أفكار الشباب.

وأوضح فى كلمته أن الأديان السماوية كلها وفى مقدمتها الدين الإسلامى جاءت من أجل أن نشر السلام والرحمة، مستشهدا بقول المولى عز وجل فى كتابه العزيز: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" فالرسول بعث ليواجه الفتن وينشر الأمن والسلام.

وأكد الأستاذ على حسن أن العلاقات المصرية الجزائرية نموذج يحتذى فى العلاقات بين بلدين شقيقين، لا سيما فى ظل القواسم المشتركة التى تجمع بين شعبى البلدين، مشيرا فى هذا الإطار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ومنذ توليه مهام الرئاسة يسعى بقوة ليس لتعزيز متانة العلاقات مع الجزائر فقط وإنما مع كافة الدول العربية.

ونوه إلى أن مصر والجزائر بل والمنطقة بأكملها عانت معاناة كبيرة من ويلات الإرهاب الأسود الذى نال من عدد كبير من دول المنطقة ولكن البلدين نجحا فى القضاء على هذا الإرهاب والتصدى له لأن لكل منهما جيش وطنى حمى الشعب من ويلات هذه الجماعات الإرهابية.

وقال إن "مصر تضع شهدائها فى حدقات أعينها والرئيس السيسى يولى الشهداء عناية خاصة، أولئك الذين ضحوا بأرواحهم للقضاء على الإرهاب".. مضيفا أن الإرهاب بكافة صورة وأشكاله عدو حقيقى للإسلام وإن كان يحرص دوما على ارتداء عباءة الإسلام الذى هو منه براء.

وأكد أن حماية المساجد والكنائس ودور العبادة هى فرض على كافة أبناء الوطن، وأن الجماعات الإرهابية أرادت بث السموم ونشر الفتنة الطائفية لكن الشعب المصرى تصدى لهذه الفتنة.

وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية أثارت الفتن الطائفية فى الدول العربية من حولنا وظلت هذه الفتن تنمو وتتزايد ويدعى كل طرف من الأطراف أن لها علاقة بالأديان السماوية.. وازدادت هذه الفتن حتى أدت فى النهاية إلى حروب طائفية أسفرت عن ضعف مؤسسات هذه الدول وأحدثت ضررا بالغا بأمنها واستقرارها.

وشدد على أن هذه الأمور كلها تدفع بالعلماء إلى ضرورة بذلك المزيد من التوعية بمخاطر الإرهاب وتحصين الشباب من هذه الفتن والرد على كل الأفكار الهدامة والتأكيد على أن الإسلام دين ينشر الأمن والسلام والاستقرار، ونؤكد أننا فى مصر على قلب رجل واحد وسنظل خلف قائدنا وجيشنا العظيم ونحن معهم لنكمل مسيرة البناء والتنمية.

وطالب العلماء بالحرص على ألا يعتلى منابر المساجد وألا يفتى الناس فى شؤونهم إلا المؤهلين علميا لهذا الأمر.. قائلا: "من خلال نشر علماء الدين للوعى سيعم الأمن والاستقرار فى ربوع أوطاننا، وسيتحقق لعالمنا العربى مستقبل وحاضر أفضل".

كما استهل الأستاذ محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، كلمته بأبيات من النشيد الوطنى الجزائرى، مؤكدًا أن هذه الأبيات تعد علامة خالدة ونقطة مضيئة فى مسيرة علاقات الدولتين الشقيقتين حيث امتزجت كلمات شاعر الجزائر الكبير مفدى زكريا، بألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، فكان النتاج أنشودة أكثر روعة، لافتا إلى أن الكثيرين لا يعرفون أن الشاعر الكبير مفدى زكريا قد كتب هذه القصيدة بدمائه أثناء وجوده فى السجن مكافحا الاستعمار الفرنسى آنذاك.

وتطرق إلى دور إذاعة القران الكريم، مبينا أنها تحرص على تقديم الإسلام السمح تفسيرا وشرحا من خلال البرامج المقدمة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والأزهر والإفتاء.

وأفاد بأن إذاعة صوت العرب قد شاركت الجزائر كفاحها ونضالها ضد الاستعمار، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مخزونا استراتيجيا غير موجود بالعالم كله للبرامج التى أذيعت فى "صوت العرب" فى هذه الفترة لكل من شارك فيها سواء من دولة الجزائر أو غيرها من الدول العربية، وقد تم عرضها على وزارة الإعلام الجزائرية لأن هذا تاريخ للعرب جميعاً وليس مصر وحدها.

وتم فى نهاية الحفل تكريم المشاركين فى الدورة من أئمة وعلماء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الجزائرية وأيضا تكريم مجموعة من الأئمة المصريين.