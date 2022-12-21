أكثر من ألف سائح يشهدون ظاهرة شروق الشمس على معابد الكرنك (صور)

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه شهد هذه الظاهرة أكثر من ألف سائح مصرى وأجنبى والذين حرصوا على التواجد أمام معابد الكرنك بالأقصر منذ الصباح الباكر لمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة حيث أشرقت الشمس على محور المعابد فى تمام الساعة السادسة و 31 دقيقة صباحا بدءًا من البوابة الشرقية مرورا بقدس الأقداس وكافة محاور المعبد حتى البوابة (البيلون) الرئيسية، مؤكدًا على أن منطقة آثار الكرنك قامت بتنظيم دخول كافة الزائرين خلال حدوث هذه الظاهرة الفريدة بما يسمح بالاستمتاع بمشاهدتها وتجنب حدوث أى تكدس.

ومن جانبه قال الدكتور فتحى ياسين، مدير عام آثار مصر العليا إن المركز القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد شارك فى رصد هذه الظاهرة عن طريق توفير تليسكوبات فلكية صغيرة تتيح لزائرى المعبد رصد الظاهرة عن قرب.

يشار إلى أن المركز المصرى الفرنسى لدراسة معابد الكرنك أول من قام برصد هذه الظاهرة حيث ثبت علميا أن المحور الأساسى لمعابد الكرنك موجه ناحية الشرق وأن شروق الشمس على المحور الرئيسى للكرنك دليل على بداية فصل الشتاء رسميًا.