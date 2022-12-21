المشروعات الموجودة على قائمة أولويات مبادرة ابدأ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وضعت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى أبريل 2022، مجموعة من المشروعات على رأس قائمة الأولويات.





وكانت الأولوية لأكثر المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج مثل الخشب والأثاث، والصناعات الهندسية، والأغذية والزراعة والصناعات الكيماوية، والمنسوجات، والصناعات الدوائية والطبية، والطباعة والتغليف - مواد البناء - الصناعات المعدنية. وتهدف المبادرة إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر. كما تعد مبادرة "ابدأ" ذراًعا اقتصادية لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

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