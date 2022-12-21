جامعة القاهرة تكرم وزيرة البيئة خلال الاحتفال بيوم العلم الـ17 لجهودها

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على عمق التعاون بين وزارة البيئة وجامعة القاهرة، فى مشروعات وبرامج الوزارة بما تمثله الجامعة من تاريخ عريق، والاستفادة من خبرات أساتذة وعلماء الجامعة، مشيدة بدور الجامعة خلال استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27 سواء من خلال الدراسات التى قامت بها الأجهزة البحثية، أو الندوات الخاصة بمناقشة قضية التغيرات المناخية، وأيضاً تنفيذ نموذج محاكاة للمؤتمر.





جاء ذلك خلال تكريم الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى احتفالية عيد العلم السابع عشر التى تنظمها الجامعة تقديرًا لجهودها ودورها البارز فى نجاح مؤتمر المناخ COP27 وخروجه بالشكل المشرف للدولة المصرية ورفع الوعى البيئى بقضية التغيرات المناخية، فضلا عن مساهماتها المتميزة فى الملفات البيئية المختلفة.

وقد شهد الحفل التكريم عدد من الوزراء و140 شخصية من علماء الجامعة ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة بأنواعها فى مختلف المجالات العلمية عن عامى 2020 و2021، بهدف تشجيع وتكريم العلماء والباحثين المتميزين، تقديرًا لعطائهم وجهودهم فى مختلف المجالات العلمية والإنسانية، وما حققوه من إنجازات علمية وبحثية فى المحافل المحلية والدولية، وتأكيدًا لمكانة العلم والعلماء فى الدولة المصرية، وبحضور المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور محمد معيط وزير المالية وعدد كبير من كبار الشخصيات العامة ورجال الدولة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية دور جامعة القاهرة والتعاون المشترك بينها وبين وزارة البيئة خلال الفترة الماضية والتى شهدت عدد من مجالات التعاون ومنها توقيع بروتوكول تعاون لإعداد برامج جامعية لعلوم البيئة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء والتغيرات المناخية بالتعاون مع البنك الدولى والذى يتضمن إعداد محتوى علمى باللغتين العربية والإنجليزية لبرنامج التعليم الجامعى المختص بعلوم البيئة، وإنشاء كيان لتنظيم برامج تدريبية معتمدة بصورة دورية للعاملين فى مجال البيئة وحمايتها.

كما تم التنسيق بين وزارة البيئة وجامعة القاهرة لعقد ورش عمل دورية للتعريف بالقضايا والتحديات البيئية المعاصرة والمستقبلية، وإطلاق حملة توعية مشتركة حول إدارة تلوث الهواء والتغييرات المناخية، وإدراج مناهج علمية على مستوى مراحل الخريجين والدراسات العليا عن إدارة تلوث الهواء والتغييرات المناخية، والتوسع فى الوظائف الخضراء، وبناء القدرات والإمكانيات العلمية والفنية لممارسى تلك الوظائف من خلال تعليم جامعى مختص بعلوم البيئة.