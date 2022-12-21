وزير الصحة يبحث التوسع فى تصدير الأدوية المصنعة بمصر إلى السعودية

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ونظيره السعودى فهد الجلاجل، اليوم الأربعاء، مركز القيادة فى وزارة الصحة السعودية، ضمن برنامج زيارة الوزير للمملكة، التى تستمر على مدار يومين.





وخلال الجولة، استمع الدكتور خالد عبدالغفار، إلى عرض تقديمى مفصل عن مركز القيادة واستراتيجية عمله، ودوره فى المنظومة الصحية بالمملكة. وأشاد الوزير بالمركز واستخدامه لأحدث الوسائل التكنولوجية لتحقق أعلى معدلات الأمان الصحى للشعب السعودى الشقيق. وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه عقب انتهاء جولة وزير الصحة والسكان فى مركز القيادة، توجه لزيارة هيئة الغذاء والدواء السعودية، ضمن برنامج زيارته للمملكة. وأوضح أن الوزير بحث مع مسؤولى هيئة الغذاء والدواء السعودية، سبل التعاون فى مجال الدواء، وإمكانية التوسع فى تصدير الأدوية المصنعة فى مصر إلى المملكة السعودية.

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